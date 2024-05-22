В Анапе у берега заметили большое скопление медуз. Видео
В Анапе на пляже Высокий берег заметили большое скопление медуз, пишут «Блокнот Анапа» и «Анапа Медиа».
Речь идет об аурелиях — почти безопасных медузах, отмечает «Блокнот Анапа». Их яд может вызвать раздражение и покраснение кожи, но смертельной опасности не представляет. Обычно пик активности медуз в Черном море приходится с середины июля по конец августа, в это время они представляют наибольшую опасность для купающихся.
«Анапа Медиа» поясняет, что информация о «нашествии» медуз преувеличена. Катающиеся на сапбордах анапчане рассказали, что «медузы как появились, так и исчезли, у самого берега их вообще не заметили», и сейчас в море можно купаться без риска встретить этих морских животных.
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