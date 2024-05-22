Экс-ректора геологоразведочного вуза приговорили к пяти годам колонии

Вадим Косьянов (Фото: МГРИ-РГГРУ)

Суд приговорил бывшего ректора Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) Вадима Косьянова к пяти годам исправительной колонии строгого режима за хищение более 25 млн руб., сообщили ТАСС в управлении ФСБ по Москве и Московской области.

Косьянова признали виновным в преступлении по частями 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество). По информации спецслужб, он совместно с заместителем директора департамента государственной службы и кадров Министерства науки и высшего образования России Верой Самородовой, а также при пособничестве подчиненных ему сотрудников — Ховриной Л.В., Пашкуна А.Н. и Черновой А.И. — неоднократно похищал из фонда оплаты труда МГРИ деньги.

Косьянов «заключал заведомо фиктивные трудовые договоры и контракты между университетом и неосведомленными о преступной деятельности лицами с целью неправомерного начисления последним заработной платы, которую обвиняемые затем похищали», рассказали в ФСБ.

Суд также оштрафовал Самородову на 300 тыс. руб., Ховриной, Пашкуну и Черновой назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, 2,5 года и 2 года условно. Иск Министерства науки и высшего образования в фигурантам дела удовлетворили частично — на общую сумму 23 426 488 руб., добавили в ведомстве.

РБК обратился за комментарием в Останкинский суд и УФСБ по Москве.