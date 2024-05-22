Ракова заявила о постановке 14 млн предварительных диагнозов с помощью ИИ

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Система поддержки принятия врачебных решений, работающая на базе искусственного интеллекта, помогла терапевтам и врачам общей практики в московских поликлиниках поставить 14 млн предварительных диагнозов. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В настоящее время уже во всех взрослых поликлиниках города используется система поддержки принятия врачебных решений, которая работает на базе алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ), — сообщила вице-мэр. — Один из наших сервисов, цифровой помощник «ТОП-3», анализирует жалобы на здоровье пациента, предлагая три наиболее вероятных предварительных диагноза. Врач может согласиться с одним из них либо же поставить свой. Этот сервис определяет 95% самых распространенных заболеваний».

Во время приема в поликлинике врач оформляет в ЕМИАС протокол осмотра пациента, куда вносятся его жалобы. Цифровой сервис анализирует их и предлагает три предварительных диагноза. Стоит отметить, что нейросети не заменяют врача, зато высвобождают время и внимание специалиста для осмотра пациента и общения с ним. Итоговое решение всегда остается за человеком.

Далее, после постановки предварительного диагноза система сама формирует перечень исследований и дополнительных консультаций. Опять же, назначение процедур — исключительная прерогатива врача. К примеру, ему известно, что пациент уже проходил одно из назначенных исследований, о чем нейросеть знать не может.