Заммэра Ефимов сообщил о запуске сайта столичной программы КРТ

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы)

Столичные власти запустили единый портал, посвященный московской программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На сайте собрана вся актуальная статистика по программе, а также подробная информация о ее реализуемых и перспективных проектах. На интерактивной карте в отдельную категорию выделены участки, право на реорганизацию которых в данный момент выставлено на аукцион. «Ресурс будет полезен инвесторам, правообладателям недвижимости в границах КРТ, а также физическим лицам», — подчеркнул вице-мэр.

Кроме того, на сайте можно отсортировать проекты редевелопмента по этапам и способу реализации, а также по тому, кто занимается реорганизацией конкретного участка. Там же отображаются и проекты КРНТ — вида программы КРТ, который относится к незастроенным участкам (пустырям) и развивается в Москве с конца прошлого года. Наконец, можно проверить по кадастровому номеру, находится ли тот или иной участок в зоне редевелопмента.

Московская программа комплексного развития территорий подразумевает редевелопмент неэффективно используемых участков по всему городу, чтобы вернуть их в экономический оборот. На месте складов, автосервисов и бывших промзон появятся современные кварталы с недвижимостью разного назначения: офисы, магазины, высокотехнологичное производство, а также жилье, в том числе по программе реновации. Сейчас в столице числится 228 проектов КРТ общей площадью порядка 27 кв. км.