В Тебризе собрались скорбящие по погибшему президенту Ирана. Видео
В иранском городе Тебриз собрались местные жители, чтобы почтить память президента страны Эбрахима Раиси, разбившегося после падения вертолета. На церемонию пришли мужчины и женщины.
Все сопровождавшие Раиси в вертолете — глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати также погибли. Поиски вертолета, упавшего в иранской провинции Восточный Азербайджан, продолжались всю ночь.
Тела погибших забрали с места крушения. Похороны состоятся в Тебризе 21 мая. В стране объявили общенациональный траур.
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