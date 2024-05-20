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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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В Тебризе собрались скорбящие по погибшему президенту Ирана. Видео

Кадры акции скорби в иранском городе Тебриз по погибшему президенту Раиси
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Авиакатастрофа с президентом Ирана

В Тебризе собрались скорбящие по погибшему президенту Ирана. Видео
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В иранском городе Тебриз собрались местные жители, чтобы почтить память президента страны Эбрахима Раиси, разбившегося после падения вертолета. На церемонию пришли мужчины и женщины.

Все сопровождавшие Раиси в вертолете — глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати также погибли. Поиски вертолета, упавшего в иранской провинции Восточный Азербайджан, продолжались всю ночь.

Тела погибших забрали с места крушения. Похороны состоятся в Тебризе 21 мая. В стране объявили общенациональный траур.

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Эбрахим Раиси Иран акция скорби

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