В Новосибирске ливень затопил дороги. Видео
В центре Новосибирска днем 20 мая солнечная погода резко сменилась градом и ливнем. Как сообщает портал NGS, на Дачной улице города дождь прошел такой силы, что вода залила дороги, поднявшись выше колес легковых машин.
На улице Есенина ливень затопил балкон с закрытыми окнами у одной из жительниц, а посыпавшийся град в некоторых местах, как уточняет NGS, образовал целые сугробы.
Западно-Сибирский гидрометцентр предупредил, что во второй половине дня 20 мая в Новосибирске пройдут кратковременные дожди, грозы и град.
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