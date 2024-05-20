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Ракова сообщила о финансировании создания препарата от болезни Бехтерева

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти окажут поддержку фармацевтическим компаниям в проведении клинических исследований в области онкологии, ревматологии и орфанных заболеваний. А также профинансируют разработку пяти инновационных лекарственных препаратов, в том числе первого в мире препарата для лечения болезни Бехтерева. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москва играет значимую роль в стремительном развитии отечественного биотеха. Только с начала этого года было проработано 12 заявок от пяти фармкомпаний на организационную поддержку исследований в области онкологии, ревматологии, орфанных заболеваний и одобрена финансовая поддержка разработки пяти уникальных лекарственных препаратов, направленных на лечение онкологии, неврологии и ревматологии, — рассказала Ракова. — Речь идет о нескольких противоопухолевых препаратах, применяемых для лечения жизнеугрожающего онкологического заболевания нерезектабельной или метастической меланомы кожи, а также о лекарственных средствах для лечения рассеянного склероза и первом в мире препарате сенипрутуг, предназначенном для лечения болезни Бехтерева».

Также Москва финансово поддержала разработку инновационного препарата для лечения болезни Бехтерева. Лекарство разработали ученые из РНИМУ имени Н.И.Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН совместно с компанией «Биокад». В прошлом году столичные власти оказали этому проекту организационную поддержку с поиском добровольцев, а в этом году уже и финансовую (возмещение половины затрат на исследование). Всего за полтора года депздрав Москвы утвердил финансирование 11 подобных заявок на общую сумму 42,7 млн руб.

Единым центром координации и коммуникации в системе поддержки клинических исследований выступает департамент клинических исследований Московского центра инновационных технологий в здравоохранении (Медтеха).

За последние полтора года 15 фармацевтических компаний уже получили комплексную поддержку для проведения 77 клинических исследований в 16 терапевтических областях.

«Фармкомпаниям и НИИ для проведения исследований доступны финансовая и организационная поддержка: около 90 больниц и поликлиник, в которых работают более 7 тыс. квалифицированных специалистов с сертификатами GCP по 80 терапевтическим областям и по всем фазам исследований, — рассказала Ракова. — Им также предоставляется современное оборудование, лаборатории, технологии телемедицины для дистанционного наблюдения за добровольцами и единый цифровой контур для ускоренного формирования по заданным критериями предварительной базы потенциальных добровольцев».

Вся информация о возможностях проведения исследований на базе московских медучреждений и об организационной поддержке собрана на сайте департамента здравоохранения Москвы. Выбрать оптимальные площадки для проведения исследования можно на портале mos.ru.

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инновации в медицине исследования Москва Анастасия Ракова

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