Как москвичи несут цветы к посольству Ирана после авиакатастрофы

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Москвичи несут цветы к посольству Ирана в память о погибшем президенте страны Эбрахиме Раиси. На кадрах видно, как у стены здания дипломатического представительства кладут цветы, на посольстве приспустили флаг страны. Президент Ирана погиб во время авиакатастрофы — вертолет потерпел крушение во время полета из Азербайджана в иранский город Тебриз. На борту кроме Раиси находились глава МИД, еще несколько чиновников и члены экипажа.