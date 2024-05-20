Мадуро выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Эбрахим Раиси (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил соболезнования в связи с гибелью иранского коллеги Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.

«Я потрясен тяжелой новостью о гибели президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси. [Первой леди] Силии, которая дружит c женой Раиси, и мне очень больно от того, что нам приходится прощаться с образцовым человеком, выдающимся мировым лидером, каким он является и навсегда останется», — написал Мадуро в соцсети X.

Свои соболезнования также принесли Индия и Пакистан. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что «глубоко потрясен» сообщениями о гибели Раиси.

«Мы всегда будем помнить о его вкладе в укрепление двусторонних отношений между Индией и Ираном. Мои искренние соболезнования его семье и народу Ирана. Индия поддерживает Иран в это скорбное время», — написал в X индийский премьер-министр Нарендра Моди.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф отметил, что ждал хороших новостей после крушения самолета Раиси. «Надеялся на хорошие новости. Увы, этому не суждено было сбыться. Я вместе с правительством и народом Пакистана выражаю наши глубочайшие соболезнования иранскому народу в связи с этой ужасной потерей», — сказал Шариф.

Он также добавил, что в Пакистане будет объявлен день траура и приспустят флаг «в знак солидарности с братским Ираном».

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение около села Узи в иранской провинции Восточный Азербайджан на севере страны. На борту находились восемь человек, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Все они погибли.