Появилось видео с Раиси перед полетом и жесткой посадкой вертолета

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Перед полетом на вертолете, который совершил жесткую посадку, президент Ирана Эбрахим Раиси посетил дамбу в Азербайджане, встретившись с лидером этой страны Ильхамом Алиевым. Встреча прошла на границе двух стран на церемонии открытия совместной плотины на реке Аракс. Президента в поездке сопровождали иранские министры и чиновники, в том числе главы МИДа и Минэнерго.

После этого Раиси и сопровождавшие его представители власти сели на три вертолета, которые должны были доставить их в Иран. Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в северо-западной провинции Восточный Азербайджан.

Неблагоприятные погодные условия, в том числе сильный туман, существенно затрудняют поиски вертолета. Позже спасателям удалось обнаружить вертолет — возле села Узи в Восточном Азербайджане. В район направились спасательные отряды.