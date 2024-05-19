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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Поиски вертолета с президентом Ирана на борту. Видео

Кадры поисков в тумане вертолета с президентом Ирана Раиси на борту
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана

Поиски вертолета с президентом Ирана на борту. Видео
Video

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны.

По данным Tasnim, авария произошла возле села Узи в Восточном Азербайджане. В район ЧП отправились 20 отрядов, первым спасателям удалось добраться до места аварии спустя примерно час после того, как кто-то из людей, с которыми летел Раиси, смог связаться со спасательной службой.

Пресс-секретарь иранского кабмина Али Бахадри Джахорми сообщил, что делегация правительства Ирана во главе с вице-президентом направилась на место жесткой посадки.

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Иран Эбрахим Раиси вертолеты

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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Для продажи

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