Кадры поисков в тумане вертолета с президентом Ирана Раиси на борту

Поиски вертолета с президентом Ирана на борту. Видео

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Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны.

По данным Tasnim, авария произошла возле села Узи в Восточном Азербайджане. В район ЧП отправились 20 отрядов, первым спасателям удалось добраться до места аварии спустя примерно час после того, как кто-то из людей, с которыми летел Раиси, смог связаться со спасательной службой.

Пресс-секретарь иранского кабмина Али Бахадри Джахорми сообщил, что делегация правительства Ирана во главе с вице-президентом направилась на место жесткой посадки.