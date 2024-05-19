Поиски вертолета с президентом Ирана на борту. Видео
Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны.
По данным Tasnim, авария произошла возле села Узи в Восточном Азербайджане. В район ЧП отправились 20 отрядов, первым спасателям удалось добраться до места аварии спустя примерно час после того, как кто-то из людей, с которыми летел Раиси, смог связаться со спасательной службой.
Пресс-секретарь иранского кабмина Али Бахадри Джахорми сообщил, что делегация правительства Ирана во главе с вице-президентом направилась на место жесткой посадки.
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