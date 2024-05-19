Маск оценил наличие зарубежных товаров в России

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на большой выбор зарубежных товаров в России, несмотря на введенные санкции.

«Интересно», — ответил Маск в Х на видео одного из пользователей, снятое в российском торговом центре. На нем показаны магазины с товарами западных марок, в том числе с техникой Apple, игрушками Lego, одеждой Nike и Levi's.

После начала военной операции России на Украине многие страны ввели против Москвы санкции, а западные компании начали покидать российский рынок или приостанавливать производство.

С февраля 2022-го по сентябрь 2023 года около 140 международных брендов изменили статус работы на российском рынке. Только 32 из них ушли окончательно, остальные либо продали бизнес, либо находятся в статусе «временной приостановки деятельности», показало исследование Nikoliers.

Российские власти считают международные санкции незаконными, неэффективными и настаивают на их отмене. Ограничения останутся надолго, признал президент Владимир Путин.