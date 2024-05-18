Минсельхоз исключил нехватку кисломолочной продукции
Cырье для производства бактериальных заквасок продолжает бесперебойно поступать в Россию, нехватка кисломолочной продукции исключена. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза России, передает ТАСС.
В ведомстве добавили, что у молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства. Кроме того, Минсельхоз стимулирует внутреннее производство различных пищевых ингредиентов, включая закваски.
В министерстве напомнили, что в России реализуется два инвестиционных проекта по созданию таких производств. Это биофабрики в Ярославской и Московской областях, их строительство планируется завершить в 2025 году.
Ранее датская компания Novonesis, владеющая поставщиком заквасок Chr. Hansen, объявила об уходе из России. В компании планируют свернуть бизнес в стране в течение 12 месяцев.
По данным Shopper’s, российское подразделение Chr. Hansen уже разослало клиентам письмо, в котором говорится, что поставки заквасок прекратятся до конца 2024 года. Подлинность письма подтвердили изданию производитель «Молвест» (бренд «Вкуснотеево») и гендиректор Союзмолока Артем Белов.
Chr. Hansen — один из крупнейших поставщиков заквасок, он обеспечивает 45% рынка. Компания разрабатывает и производит культуры бактерий, ферменты и пробиотики для молочной, мясной промышленности и виноделия. На сайте Chr. Hansen говорится, что с использованием ее продукции изготавливается каждая вторая упаковка сыра в мире.
В 2023 году Chr. Hansen объединила бизнес с другой биотехнологической компанией Novozymes, новая структура стала называться Novonesis. Представители компаний оценили суммарный годовой доход в €3,5 млрд.
После начала российской военной операции на Украине Novozymes свернула бизнес в России. Chr. Hansen, напротив, продолжила работать с российскими клиентами. Председатель правления объединенной структуры Novonesis Сеес де Йонг заявил, что после слияния компаний нужно решить проблемный вопрос, вести ли бизнес в России.
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