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В МГУ открылась лаборатория решения кадровых вопросов с помощью нейросети

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Лаборатория развития человеческого капитала, созданная на базе экономического факультета МГУ при кафедре экономики труда и персонала, объединит академическую экспертизу крупнейшего вуза страны и технологические разработки компании «Профилум». Ее главной задачей станет создание моделей и технологий для анализа потребностей в кадрах под нужды экономики для государства и бизнеса.

«Профилум» по итогам прошлого года стала самой быстрорастущей EdTech-компанией в России. В 2023 году в ней появилось отдельное направление — DataLab, изучающее структуру и динамику больших данных рынка труда. На базе этого подразделения «Профилум» создает кастомные сервисы аналитики, позволяющие наглядно отобразить данные рынка труда в конкретной области и увидеть распределения и корреляции, сформировать тренды и прогнозы. С помощью этого инструмента прогнозирования можно строить стратегии устойчивого кадрового развития для бизнеса и регионов, в том числе превентивно принимать меры по снижению дефицитов в отраслях и привлекать соискателей в востребованные отрасли. С момента запуска направления было проанализировано свыше 50 млн вакансий, а также статистика по соискателям. Благодаря запросу на прогнозирование кадровых дисбалансов на рынке труда компания начала сотрудничество с федеральными проектами, организациями и вузами.

Прогнозная аналитика рынка труда: какие специалисты понадобятся в будущем
Экономика образования

Прогнозирование развития ситуации на рынке труда — одна из специализаций новой лаборатории. Здесь лучшие специалисты и ученые МГУ будут системно работать над решением одной из наиболее актуальных проблем отечественной экономики — проблемы кадрового голода. Сегодня в стране недостает около 4,8 млн работников, и данный дефицит способен негативно повлиять на ВВП и на темпы роста производства. По мнению декана экономического факультета МГУ Александра Аузана, в ближайшие годы и десятилетия рынок труда ждут «революционные события». Это связано в числе прочего с активным внедрением технологий, основанных на искусственном интеллекте (ИИ) и машинном обучении.

При создании прогнозной аналитики рынка труда в новой лаборатории будут задействованы технологии ИИ (в том числе big data и машинное обучение), которые позволят исследовать текущую ситуацию и оценить перспективы, опираясь на внушительный объем данных. Эту функцию возьмет на себя «Профилум». По словам директора по разработке и исследованиям «Профилума» Виталия Алтухова, подобные решения уже есть в США, Сингапуре, Австралии и других странах. России же они особенно необходимы, поскольку перед отечественной экономикой стоят масштабные задачи по развитию науки и формированию технологического и промышленного суверенитета.

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