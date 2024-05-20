Ракова сообщила о QR-кодах в ЭМК на льготные продукты в молочных кухнях

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

На портале mos.ru в электронной медкарте москвича (ЭМК) появился раздел «Моя молочная кухня», где москвичи могут онлайн заказать питание. Новая возможность доступна и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» в разделе «Сервисы для вас». Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В столице работает более 200 молочных кухонь, часть из которых мы уже отремонтировали. Несколько лет назад у московских семей появилась возможность в онлайн-режиме подать заявление на бесплатное молочное питание и заказать его на портале mos.ru. Теперь же процесс получения бесплатного питания стал еще более удобным и понятным», — отметила Ракова.

Ранее у москвичей появилась возможность заказать питание для младенцев на портале mos.ru. Сервис позволяет выбрать место и время выдачи питания, а также содержит информацию, какие именно продукты доступны в том или ином молочно-раздаточном пункте (МРП).

Сейчас получить продукты можно будет по QR-коду в приложении «ЕМИАС.ИНФО» и на портале mos.ru в электронной медкарте. Там же доступен график работы молочно-раздаточных пунктов (МРП), перечень доступных продуктов, история заказов и многое другое.

На бесплатное питание имеют право беременные женщины, кормящие матери с детьми возраста до полугода, дети младше трех лет, дети из многодетных семей, не достигшие семилетнего возраста, дети до 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями, а также дети-инвалиды. Беременные и кормящие женщины получают витаминизированные соки и молоко, дети — молочные смеси, овощные и фруктовые пюре, творог и многое другое.

Заказать детское питание могут москвичи, которые имеют постоянную регистрацию в столице, прикреплены к городской поликлинике или женской консультации, а также имеют действующий или временный полис ОМС, выданный в Москве. Если питание выписывается на ребенка, необходимо подтвердить родство с ним в личном кабинете. Для получения продуктов необходимо подать заявление в электронном виде на портале mos.ru через специальную форму, а также один раз посетить медицинскую организацию, где врач подтвердит, что будущая мать или ребенок относится к льготной категории.