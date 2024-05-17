Во Франции застрелили мужчину, который поджег синагогу

Полицейские города Руан на севере Франции нейтрализовали вооруженного мужчину, который, «очевидно», пытался поджечь синагогу, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в социальной сети Х.

«Никаких жертв, кроме стрелка, не было», — уточнил глава города Николя Майер-Руссиньоль в той же соцсети, поблагодарив полицию и пожарных за «отзывчивость и мужество». Он выразил солидарность с израильтянами и назвал инцидент нападением «не только на израильское сообщество, но и на весь Руан».

Телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что силовики отреагировали, когда рано утром из синагоги пошел дым. Мужчина, совершивший поджог, был вооружен ножом и железным прутом. Le Figaro уточняет, что полицейские обнаружили злоумышленника на крыше синагоги. В него выстрелили после того, как тот попытался ударить ножом полицейского.

Рост антисемитских настроений во Франции, в частности, произошел на фоне продолжающийся войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС. По словам премьер-министра Франции Габриэля Атталя, с января по март 2024 года зарегистрировали 366 акций, направленных против еврейского сообщества.