Вице-мэр Ракова сообщила о передаче НКО 5 тыс. кв. м помещений

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

По итогам второго этапа отбора НКО Москва передаст помещения в безвозмездную аренду 24 социально ориентированным организациям и фондам. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общая площадь помещений — около 5 тыс. кв. м, они расположены в десяти округах Москвы и адаптированы для маломобильных горожан. Победители смогут пользоваться этими помещениями в течение трех лет, добавила Ракова. «Повышение доступности социальных услуг, улучшение качества жизни москвичей — то, к чему всегда стремится столица. Взаимодействие с некоммерческим сектором дает возможность помочь еще большему числу горожан, которым необходима особая забота, и дополняет возможности города уникальными практиками», — подчеркнула вице-мэр.

НКО, которые получат недвижимость, были выбраны в рамках двухэтапного конкурса. В финальном его этапе принимали участие 93 организации. Независимые эксперты оценивали востребованность услуг, которые оказывают участники конкурса, обоснованность выбора помещения, ожидаемые результаты деятельности и предполагаемый социальный эффект от работы. Ракова отметила, что победившие НКО ежегодно будут помогать в общей сложности более 25 тыс. москвичей.

Половина победивших организаций работают со взрослыми и детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Их специалисты занимаются социокультурной адаптацией, помогают найти работы, организуют инклюзивные мастерские и занятия по арт-терапии. Это, например, благотворительные фонды «Гольфстрим», «Семейный очаг», творческое объединение «Круг», автономная некоммерческая организация «Бабушкин клубок».

Каждая третья НКО планирует помогать семьям. Это в том числе проекты, направленные на помощь приемным родителям, трудным подросткам, семьям участников специальной военной операции. Среди них такие НКО, как благотворительный фонд «Подари солнечный свет», некоммерческое партнерство «Перекресток плюс».

Каждая четвертая организация работает с тяжелобольными, например организует патронаж на дому и обучение родственников долговременному уходу за близкими. Это Благотворительный фонд Екатерины Иноземцевой, «Детский хоспис».

Отбор социально ориентированных НКО, которые могут рассчитывать на бесплатные помещения, впервые состоялся в Москве в 2020 году. По оценке столичных властей, за последние три года помощью этих НКО воспользовались более 120 тыс. горожан.