Депутат карельского Заксобрания на заседании назвала защитницу «курицей»
Глава комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Заксобрания Карелии Галина Гореликова на заседании назвала «курицей» председателя правления организации «Заонежье» Валентину Сукотову.
«Поведение депутата Гореликовой считаю недопустимым, извинений она не принесла, а из-за чего разразился конфликт мне не понятно», — сказала РБК Сукотова. Она пояснила, что пришла «по делу», а не «за милостыней» — организацию «Заонежье» беспокоит судьба памятников.
Депутата могло возмутить, что общественница села за стол рядом с министром, предположила она. «Но всегда так сидели, причем я попросила разрешения, где можно сесть», — добавила Сукотова.
Гореликова написала на странице во «ВКонтакте», что «сама от себя такого не ожидала».
«Не оправдываю себя и считаю, что такие выражения неприемлемы. Приношу свои извинения всем, кого они могли обидеть», — написала она.
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