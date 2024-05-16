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Общество ,  
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Депутат карельского Заксобрания на заседании назвала защитницу «курицей»

Депутат Заксобрания Карелии на заседании назвала правозащитницу «курицей»
Галина Гореликова
Галина Гореликова (Фото: Партия «Единая Россия»)

Глава комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Заксобрания Карелии Галина Гореликова на заседании назвала «курицей» председателя правления организации «Заонежье» Валентину Сукотову.

«Поведение депутата Гореликовой считаю недопустимым, извинений она не принесла, а из-за чего разразился конфликт мне не понятно», — сказала РБК Сукотова. Она пояснила, что пришла «по делу», а не «за милостыней» — организацию «Заонежье» беспокоит судьба памятников.

Депутата могло возмутить, что общественница села за стол рядом с министром, предположила она. «Но всегда так сидели, причем я попросила разрешения, где можно сесть», — добавила Сукотова.

Гореликова написала на странице во «ВКонтакте», что «сама от себя такого не ожидала».

«Не оправдываю себя и считаю, что такие выражения неприемлемы. Приношу свои извинения всем, кого они могли обидеть», — написала она.

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