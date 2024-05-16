Дочь Андрияки: прощание с художником состоится 17 мая в Академии его имени

Названы дата и место прощания с художником Сергеем Андриякой

Сергей Андрияка (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

Прощание с заслуженным художником России Сергеем Андриякой состоится в Академии акварели и изящных искусств художника 17 мая. Об этом РБК сообщила дочь художника Елизавета.

Она уточнила, что церемония пройдет с 10:00 до 19:00, официальная часть начнется в полдень.

Сергей Андрияка (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости) Картина «Родные просторы» (Фото: academy-andriaka.ru) Картина «Соборы» (Фото: academy-andriaka.ru) Картина «Натюрморт с тыквами и перцем» (Фото: academy-andriaka.ru) Сергей Андрияка за работой, 1994 год (Фото: Борис Кавашкин / ТАСС) Картина «Зеленая гостиница» (Фото: academy-andriaka.ru) Картина «Отражение закатного света» (Фото: academy-andriaka.ru) «Поезд-акварель» во время своего первого рейса на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. В вагонах этого поезда пассажиры смогли увидеть картины народного художника России Сергея Андрияки (на снимке) и его учеников. (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости) Картина «Улочка в Нижнем Новгороде возле Благовещенского монастыря» (Фото: academy-andriaka.ru) Картина «Академия Акварели. Юные художники» (Фото: academy-andriaka.ru)

Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. В шесть лет его начал обучать рисованию отец, заслуженный художник РСФСР Николай Андрияка.

Окончил факультет живописи Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова. Он также преподавал, проводил мастер-классы, стал автором более 50 научных публикаций.

В 1999 году Андрияка основа свою школу акварели, она вошла в состав академии, которая также носит его имя.

В 2005 году Андрияка стал Народным художником России. В 2018 году Андрияку наградили орденом Александра Невского, через два года — орденом Почета.

Картины Андрияки и его учеников выставлены в первом корпусе Кремля, где работает президент. Его считали мастером акварельной живописи, творчество художника посвящено России — он изображал на полотнах русскую природу, памятники архитектуры, писал натюрморты.