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Общество ,  
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Названы дата и место прощания с художником Сергеем Андриякой

Дочь Андрияки: прощание с художником состоится 17 мая в Академии его имени
Сергей Андрияка
Сергей Андрияка (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

Прощание с заслуженным художником России Сергеем Андриякой состоится в Академии акварели и изящных искусств художника 17 мая. Об этом РБК сообщила дочь художника Елизавета.

Она уточнила, что церемония пройдет с 10:00 до 19:00, официальная часть начнется в полдень.

Сергей Андрияка
Картина &laquo;Родные просторы&raquo;
Картина &laquo;Соборы&raquo;
Картина &laquo;Натюрморт с тыквами и перцем&raquo;
Сергей Андрияка за работой, 1994 год
Картина&nbsp;&laquo;Зеленая гостиница&raquo;
Картина &laquo;Отражение закатного света&raquo;
&laquo;Поезд-акварель&raquo; во время своего первого рейса на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. В вагонах этого поезда пассажиры смогли увидеть картины народного художника России Сергея Андрияки (на снимке) и его учеников.
Картина &laquo;Улочка в Нижнем Новгороде возле Благовещенского монастыря&raquo;
Картина &laquo;Академия Акварели. Юные художники&raquo;
Сергей Андрияка
Картина &laquo;Родные просторы&raquo;
Картина &laquo;Соборы&raquo;
Картина &laquo;Натюрморт с тыквами и перцем&raquo;
Сергей Андрияка за работой, 1994 год
Картина&nbsp;&laquo;Зеленая гостиница&raquo;
Картина &laquo;Отражение закатного света&raquo;
&laquo;Поезд-акварель&raquo; во время своего первого рейса на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. В вагонах этого поезда пассажиры смогли увидеть картины народного художника России Сергея Андрияки (на снимке) и его учеников.
Картина &laquo;Улочка в Нижнем Новгороде возле Благовещенского монастыря&raquo;
Картина &laquo;Академия Акварели. Юные художники&raquo;
Сергей Андрияка
(Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)
Картина «Родные просторы»
(Фото: academy-andriaka.ru)
Картина «Соборы»
(Фото: academy-andriaka.ru)
Картина «Натюрморт с тыквами и перцем»
(Фото: academy-andriaka.ru)
Сергей Андрияка за работой, 1994 год
(Фото: Борис Кавашкин / ТАСС)
Картина «Зеленая гостиница»
(Фото: academy-andriaka.ru)
Картина «Отражение закатного света»
(Фото: academy-andriaka.ru)
«Поезд-акварель» во время своего первого рейса на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. В вагонах этого поезда пассажиры смогли увидеть картины народного художника России Сергея Андрияки (на снимке) и его учеников.
(Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)
Картина «Улочка в Нижнем Новгороде возле Благовещенского монастыря»
(Фото: academy-andriaka.ru)
Картина «Академия Акварели. Юные художники»
(Фото: academy-andriaka.ru)

Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. В шесть лет его начал обучать рисованию отец, заслуженный художник РСФСР Николай Андрияка.

Окончил факультет живописи Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова. Он также преподавал, проводил мастер-классы, стал автором более 50 научных публикаций.

В 1999 году Андрияка основа свою школу акварели, она вошла в состав академии, которая также носит его имя.

В 2005 году Андрияка стал Народным художником России. В 2018 году Андрияку наградили орденом Александра Невского, через два года — орденом Почета.

Картины Андрияки и его учеников выставлены в первом корпусе Кремля, где работает президент. Его считали мастером акварельной живописи, творчество художника посвящено России — он изображал на полотнах русскую природу, памятники архитектуры, писал натюрморты.

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