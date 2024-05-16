Названы дата и место прощания с художником Сергеем Андриякой
Прощание с заслуженным художником России Сергеем Андриякой состоится в Академии акварели и изящных искусств художника 17 мая. Об этом РБК сообщила дочь художника Елизавета.
Она уточнила, что церемония пройдет с 10:00 до 19:00, официальная часть начнется в полдень.
Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. В шесть лет его начал обучать рисованию отец, заслуженный художник РСФСР Николай Андрияка.
Окончил факультет живописи Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова. Он также преподавал, проводил мастер-классы, стал автором более 50 научных публикаций.
В 1999 году Андрияка основа свою школу акварели, она вошла в состав академии, которая также носит его имя.
В 2005 году Андрияка стал Народным художником России. В 2018 году Андрияку наградили орденом Александра Невского, через два года — орденом Почета.
Картины Андрияки и его учеников выставлены в первом корпусе Кремля, где работает президент. Его считали мастером акварельной живописи, творчество художника посвящено России — он изображал на полотнах русскую природу, памятники архитектуры, писал натюрморты.
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