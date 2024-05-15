Задержание стрелявшего в премьер-министра Словакии. Видео

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Днем 15 мая в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства Словакии, в премьер-министра Роберто Фицо несколько раз выстрелили. Стрелок перед нападением выкрикнул: «Иди сюда, Робо». Нападавшего задержали.

Раненого премьера на вертолете доставили в больницу в городе Банска-Бистрица в центральной части Словакии.

Телеканал Markiza сообщил, что нападавший — 71-летний уроженец города Левице, писатель Юрай Цинтула. По данным Aktuality.sk, он выпустил несколько сборников. Ранее подозреваемый работал в частном охранном предприятии. Dennik N пишет, что в премьера стреляли из легального зарегистрированного короткоствольного оружия.

Сын Цинтулы на вопрос о негативном отношении своего отца к партии Фицо SMER сказал изданию Aktuality.sk только, что тот не голосовал за эту фракцию.