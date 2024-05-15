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Общество ,  
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В Стамбуле загорелся Египетский базар

В Стамбуле загорелся Египетский базар
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На Египетском базаре, рынке специй в районе Эминёню в Стамбуле, произошел пожар.

Мэр района Фатих Мехмет Эргюн Туран сообщил, что пожар удалось взять под контроль, серьезных повреждений рынок не получил.

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Теги
Стамбул пожары рынок

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

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На будущее

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Читать
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