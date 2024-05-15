В Стамбуле загорелся Египетский базар

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На Египетском базаре, рынке специй в районе Эминёню в Стамбуле, произошел пожар.

Мэр района Фатих Мехмет Эргюн Туран сообщил, что пожар удалось взять под контроль, серьезных повреждений рынок не получил.