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Общество ,  
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В Японии зафиксировали рекордное число заболеваний стрептококком

В Японии произошла вспышка заболеваний гемолитическим стрептококком
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

В Японии с начала 2024 года по 5 мая был зафиксирован 801 случай заболевания гемолитическим стрептококком, что в 2,7 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные Национального института инфекционных заболеваний.

За весь прошлый 2023 год число заражений этой инфекцией составило 941, что уже тогда стало самым высоким показателем с момента начала сбора статистики.

Причина увеличения числа больных пока не установлена, но NHK отмечает, что число больных фарингитом, вызванным тем же типом бактерий, увеличилось после смягчения мер против коронавируса.

Директор Национальной больницы префектуры Миэ Киёси Танигути предположил, что возможной причиной рекордного распространения заболевания является заражение через раны. По словам медика, если бактерии проникают через рану, заболеть можно молниеносно. В связи с этим необходимо принимать профилактические меры, такие как дезинфекция и мытье рук при травмах, добавил он.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Молниеносные гемолитические стрептококковые инфекции в основном вызываются бактериями, называемыми гемолитические стрептококки группы А, и могут вызывать смерть конечностей и полиорганную недостаточность и чаще встречаются у людей старше 30 лет. Могут быстро ухудшать состояние человека и даже приводить к смерти.

Возбудителями стрептококковой инфекции являются бактерии рода Streptococcus. Не все представители стрептококков представляют опасность для человека, значимую роль играет Streptococcus pyogenes — основной возбудитель гнойно-воспалительных заболеваний, который называется бета-гемолитическим стрептококком А.

Стрептококки могут находиться на слизистых оболочках и коже человека, в ротовой полости, носоглотке, толстом кишечнике, влагалище. Инфекция может передаваться воздушно-капельным путем, в том числе через травмы кожи, а также через бытовые предметы и зараженные продукты.

Стрептококки вызывают заболевания ЛОР-органов, например, глоточных миндалин (тонзиллит), глотки (фарингит) или уха (отит), а также поражения кожи. Еще среди форм стрептококковой инфекции — негнойные заболевания с аутоиммунным механизмом развития (острая ревматическая лихорадка, гломерулонефрит, васкулиты) и токсико-септические заболевания без аутоиммунного механизма (метатонзиллярный и перитонзиллярный абсцессы, септические осложнения).

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