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Общество ,  
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На рекламном рынке России сменился лидер

«Ведомости»: рекламное агентство Mera стало лидером рекламного рынка

Рекламное агентство Mera, входящее в группу Okkam, стало новым лидером по объемам медиазакупок в 2023 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на рейтинг медиаагентств Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и отраслевого издания Sostav.ru.

В Okkam считают методологию рейтинга «корректной», хотя фактические показатели динамики роста биллингов агентств, входящих в Okkam, выше указанной оценки, заявила главный операционный директор рекламной группы Дарья Куркина.

Биллинг Mera в прошлом году вырос по сравнению с 2022 годом на 44% и составил 41,7 млрд руб. без учета НДС. До апреля 2023 года Mera носило название Carat и занимало вторую строчку рейтинга с результатом в 29 млрд руб.

На втором месте — агентство Media Instinct (Group 1), объем его медиазакупок в 2023 году увеличился на 44% к 2022 году до 40,5 млрд руб. На третьем — «Сбермаркетинг», оно нарастило биллинг на 62% до 40 млрд руб.

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Фото:Shutterstock

Общий объем медиазакупок агентств в 2023 году вырос на 29% до 483,9 млрд руб. Совокупные медиазакупки приведенных в рейтинге агентств (всего в рейтинг вошла 101 компания) на ТВ увеличились на 18% до 248 млрд руб., в интернете — на 40% до 177,5 млрд руб., в сегменте прессы общий биллинг медиаагентств сократился на 10% до 2,6 млрд руб.

По итогам 2022 года первое место занимало агентство OMD Optimum Media (входит в OMD OM Group). В 2022 году совокупный бюджет его клиентов снизился на 5,4% до 29,6 млрд руб.

Это было связано с уходом международных брендов, прежде всего PepsiCo, и ограничением активности международных рекламодателей.

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Теги
рейтинг рекламных агентств реклама

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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