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Катастрофа самолета Пригожина ,  
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«Фонтанка» показала залитую бетоном могилу Пригожина

«Фонтанка» показала залитую бетоном могилу основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина
Сюжет
Катастрофа самолета Пригожина
Портрет Евгения Пригожина на его могиле
Портрет Евгения Пригожина на его могиле (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге залили бетоном, сообщает «Фонтанка».

Издание показало кадры с кладбища, на которых видно, что пространство перед могилой огорожено лентой.

Чуть дальше, ближе к самому месту захоронения, друг на друге лежат две бетонные плиты, подпертые досками.

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Бизнес
Евгений Пригожин

Пригожин погиб при крушении своего бизнес-джета Embraer-135 в Тверской области 23 августа 2023 года — спустя ровно два месяца после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург, на его борту находились десять человек, никто не выжил.

Президент России Владимир Путин, ссылаясь на главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщал в начале октября, что внешнего воздействия на самолет не было, а в телах погибших нашли осколки гранаты. В Кремле отмечали, что окончательного доклада об обстоятельствах произошедшего нет. Следствие еще не окончено.

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Евгений Пригожин кладбище Санкт-Петербург могила
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»
1 июня 1961 года

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