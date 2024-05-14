«Фонтанка» показала залитую бетоном могилу Пригожина

Портрет Евгения Пригожина на его могиле (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге залили бетоном, сообщает «Фонтанка».

Издание показало кадры с кладбища, на которых видно, что пространство перед могилой огорожено лентой.

Чуть дальше, ближе к самому месту захоронения, друг на друге лежат две бетонные плиты, подпертые досками.

Пригожин погиб при крушении своего бизнес-джета Embraer-135 в Тверской области 23 августа 2023 года — спустя ровно два месяца после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург, на его борту находились десять человек, никто не выжил.

Президент России Владимир Путин, ссылаясь на главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщал в начале октября, что внешнего воздействия на самолет не было, а в телах погибших нашли осколки гранаты. В Кремле отмечали, что окончательного доклада об обстоятельствах произошедшего нет. Следствие еще не окончено.