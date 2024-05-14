Британия первой применила 3D-принтер для печати запчастей на учениях НАТО

Армия Великобритании использовала 3D-принтер для изготовления запасных частей для транспортных средств и боевой техники в ходе учений НАТО Steadfast Defender («Стойкий защитник») в Европе, сообщило британское Минобороны.

«Использование армией в полевых условиях как металлических, так и пластиковых мобильных принтеров, которые можно легко перевозить из одного места в другое, — это первый случай в мире, когда эта технология была использована военными при непосредственной поддержке крупномасштабных учений НАТО», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, с помощью такого 3D-принтера можно изготовить металлические детали в кузове грузовика менее чем за час. Это позволяет сэкономить транспортные расходы и время, так как детали не нужно отправлять на ремонт.

Материал дополняется