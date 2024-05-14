Британия первой применила 3D-принтер для печати запчастей на учениях НАТО
Армия Великобритании использовала 3D-принтер для изготовления запасных частей для транспортных средств и боевой техники в ходе учений НАТО Steadfast Defender («Стойкий защитник») в Европе, сообщило британское Минобороны.
«Использование армией в полевых условиях как металлических, так и пластиковых мобильных принтеров, которые можно легко перевозить из одного места в другое, — это первый случай в мире, когда эта технология была использована военными при непосредственной поддержке крупномасштабных учений НАТО», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, с помощью такого 3D-принтера можно изготовить металлические детали в кузове грузовика менее чем за час. Это позволяет сэкономить транспортные расходы и время, так как детали не нужно отправлять на ремонт.
Материал дополняется
В Эстонии рассматривают возможность отправки войск на Украину
Путин провел совещание Совбеза в обновленном составе. Видео
Плановые отключения горячей воды в Москве отложили из-за холодов
Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства. Список
Бывшего министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам за убийство жены
АвтоВАЗ поднял цены на модели Lada. Опубликован новый прайс-лист
На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России
Володин: «Приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык»
Суд в Москве запретил распространять в интернете объявления о работе «для славян»
Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа
Белоусов высказался о ситуации с социальной поддержкой военных
МВД объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова
Кристина Орбакайте опубликовала архивное фото с матерью Аллой Пугачевой
В Москве квартиры стали чаще продавать со значительными скидками