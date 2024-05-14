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Заммэра Ефимов рассказал о реорганизации участка в Полесском проезде

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Стройкомплекса Москвы)

На северо-западе Москвы в районе Покровское-Стрешнево появится новый бизнес-комплекс, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Новые объекты будут возведены в рамках столичной программы комплексного развития территорий (КРТ).

Речь идет об участке рядом с Волоколамским шоссе, в пешей доступности от станции метро «Щукинская» и одноименной платформы МЦД-2. Сейчас там расположены газозаправочная станция и склады. После реорганизации квартал будет включать культурно-досуговый центр, клинику, отделения банков, кафе и рестораны, магазины и многое другое, рассказал глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

«Договор с инвестором подписан сроком на четыре года, — добавил Ефимов. — В течение этого времени он должен построить современные многофункциональные общественно-деловые объекты площадью около 35 тыс. кв. м». По словам заммэра, инвестор должен также построить и передать городу помещения площадью 375 кв. м для нужд Московского метрополитена. На территории многофункционального центра должен быть обеспечен проход к платформе Щукинская МЦД-2.

Столичные власти оценивают объем инвестиций в редевелопмент площадки на уровне почти 8,2 млрд руб. При этом после реорганизации территория сможет ежегодно приносить городу прибыль в размере 344 млн руб., рассказал Ефимов. Кроме того, по его словам, застройка территории позволит создать более 850 новых рабочих мест.

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Теги
редевелопмент СЗАО Владимир Ефимов Москва

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
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