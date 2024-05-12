Крыша попавшего под обстрел дома обрушилась на спасателей. Видео

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В Белгороде произошло повторное обрушение многоквартирного жилого дома, сообщили РБК в пресс-службе МЧС. Ранее ТАСС сообщил, что под завалы могли попасть спасатели, однако никто из сотрудников ведомства не пострадал.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что обрушение произошло в результате попадания снаряда. В Минобороны уточнили, что в жилой дом попал фрагмент ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У».

По последним данным, в результате обстрела пострадали 12 человек, в том числе двое детей.