 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Аскаров словами «хуже среднего» описал состояние после госпитализации

Телеведущий Юрий Аскаров рассказал о своем состоянии после госпитализации
Юрий Аскаров
Юрий Аскаров (Фото: yuriaskarov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Пародист и телеведущий Юрий Аскаров подтвердил РБК информацию о том, что его положили в больницу в Москве.

О том, что артиста доставили в одну из московских клиник, ранее сообщил телеграм-канал «112». По его данным, Аскарову стало плохо накануне, у него проявились симптомы ОРВИ. Юмористу стало трудно дышать и он вызвал скорую, пишет Shot.

«Спасибо за беспокойство, я действительно сейчас в первой инфекционной (Инфекционная клиническая больница № 1. — РБК), проверяют, вердикт пока не вынесли, самочувствие хуже среднего», — сказал РБК Аскаров.

У Аскарова подозревают пневмонию, утверждает «112». Такие же данные приводит Shot. По его информации, артист должен остаться в больнице как минимум на несколько дней.

Аскаров родился 1 февраля 1977 года в городе Канске Красноярского края, ему 47 лет. Он окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС).

Артист выступает с сольными юмористическими концертами и ведет мероприятия, известен под прозвищем Русский Мистер Бин. Участник телепрограмм «Субботний вечер», «Смеяться разрешается», «Слава богу, ты пришел», «Аншлаг», «Смехопанорама», фестивалей «Юрмала-2006, 2007, 2008», а также проекта «Танцы со звездами» в сезоне 2009 года.

Кроме того, Аскаров принял участие в работе над 15 кинопроектами. Он сыграл Алешу Поповича в фильме «Три богатыря» (2013), Гамлета Оганезовича в фильме «Цыганки» (2008) и другие роли. Также играл в спектаклях.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
телеведущий юморист актер госпитализация новости
Материалы по теме
Внук лидера КПРФ опроверг свою госпитализацию
Общество
Запашный назвал причину госпитализации Куклачева
Общество
Артист цирка упал с колеса во время выступления в Находке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 98,31 (-0,17) Инвестиции, 07 мая, 16:45 Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 91,12 (-0,19) Инвестиции, 07 мая, 16:45
Доля Лондона на европейском рынке IPO упала до минимума за десятилетия Инвестиции, 15:37
Порноактриса Дэниелc рассказала в суде о свиданиях и сексе с Трампом Общество, 15:35
Задержали бойца ММА Никархо, который въехал в разводной мост в Петербурге Спорт, 15:34
Локальный минимум и перспективы биткоина. Прогноз Standard Chartered Крипто, 15:31
Мосгорсуд оставил под арестом замминистра Тимура Иванова Политика, 15:31
Изабель Юппер назначили президентом жюри Венецианского кинофестиваля Life, 15:30
В мобильном приложении ВТБ произошел сбой Финансы, 15:27
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
«Факел» оштрафовали за кричалку «Зенит» — позор российского футбола» Спорт, 15:27
В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник Политика, 15:22
Великобритания вышлет российского военного атташе Политика, 15:19
В Красноярске огонь с травы перекинулся на два частных жилых дома Общество, 15:17
Прокуратура предложила закрыть второе налоговое дело Шакиры Общество, 15:14
Работает на всю воронку продаж: неочевидные выгоды ПромоСтраниц Яндекса Pro, 15:07
Наводнение затопило юг Бразилии. Фотогалерея Общество, 15:03 