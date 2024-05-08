Аскаров словами «хуже среднего» описал состояние после госпитализации

Юрий Аскаров (Фото: yuriaskarov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Пародист и телеведущий Юрий Аскаров подтвердил РБК информацию о том, что его положили в больницу в Москве.

О том, что артиста доставили в одну из московских клиник, ранее сообщил телеграм-канал «112». По его данным, Аскарову стало плохо накануне, у него проявились симптомы ОРВИ. Юмористу стало трудно дышать и он вызвал скорую, пишет Shot.

«Спасибо за беспокойство, я действительно сейчас в первой инфекционной (Инфекционная клиническая больница № 1. — РБК), проверяют, вердикт пока не вынесли, самочувствие хуже среднего», — сказал РБК Аскаров.

У Аскарова подозревают пневмонию, утверждает «112». Такие же данные приводит Shot. По его информации, артист должен остаться в больнице как минимум на несколько дней.

Аскаров родился 1 февраля 1977 года в городе Канске Красноярского края, ему 47 лет. Он окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС).

Артист выступает с сольными юмористическими концертами и ведет мероприятия, известен под прозвищем Русский Мистер Бин. Участник телепрограмм «Субботний вечер», «Смеяться разрешается», «Слава богу, ты пришел», «Аншлаг», «Смехопанорама», фестивалей «Юрмала-2006, 2007, 2008», а также проекта «Танцы со звездами» в сезоне 2009 года.

Кроме того, Аскаров принял участие в работе над 15 кинопроектами. Он сыграл Алешу Поповича в фильме «Три богатыря» (2013), Гамлета Оганезовича в фильме «Цыганки» (2008) и другие роли. Также играл в спектаклях.