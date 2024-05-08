Ефимов анонсировал торги на льготную аренду здания в усадьбе Щербинка

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Стройкомплекса Москвы)

В ближайшие недели столичные власти организуют аукцион за право аренды исторического здания в районе Южное Бутово для размещения там образовательного учреждения. При соблюдении ряда условий потенциальный инвестор может претендовать на льготную ставку аренды — 1 руб. за 1 кв. м в год. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о двухэтажном здании 1941 года постройки на Типографской улице общей площадью 1,42 тыс. кв. м, где ранее находилась школа № 1176. Его окружает участок площадью 1,3 га, относящийся к садово-парковому ансамблю усадьбы Щербинка. К участку примыкает Варшавское шоссе, за которым находится платформа Щербинка второго маршрута городской электрички (МЦД-2).

Победитель торгов заключит с городом договор сроком на 49 лет по рыночной ставке, а чтобы перейти на льготную ставку, должен соблюсти определенные условия, а именно: оформить лицензию на образовательную деятельность, провести капитальный ремонт здания, впоследствии ежегодно подтверждать установленные договором условия деятельности по реализации общеобразовательных программ.