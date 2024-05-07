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Сеул начал дезактивацию первого коммерческого ядерного реактора

Южная Корея начала дезактивацию ядерного реактора Kori-1
Фото: IAEA Imagebank / Wikipedia
Фото: IAEA Imagebank / Wikipedia

Южная Корея начала процесс дезактивации уже не работающего первого в стране коммерческого ядерного реактора Kori-1, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на государственную энергетическую компанию — владельца Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).

«KHNP начала процесс химической дезактивации для удаления радиоактивных материалов из реактора, что считается важным первым шагом в процедурах вывода из эксплуатации», — говорится в публикации. Для демонтажа необходимо получить одобрение Комиссии по ядерной безопасности, отметили в компании. Из-за проблем со строительством хранилищ ядерного топлива пока не известно, сколько времени займет демонтаж Kori-1. 

Реактор Kori-1, расположенный на юго-востоке страны в городе Пусан, запустили в апреле 1978 года. Он проработал до июня 2017-го. Причиной остановки стал план правительства по переходу на природный газ и возобновляемые источники энергии, отмечал тогда Reuters.

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Теги
Южная Корея ядерная энергетика энергоблоки

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12+

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