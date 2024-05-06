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Бесплатный концерт Мадонны на пляже собрал более 1,5 млн человек. Видео

Появились кадры бесплатного шоу Мадонны на пляже в Бразилии с 1,5 млн зрителей

Бесплатный концерт Мадонны на пляже собрал более 1,5 млн человек. Видео
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Мадонна дала концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в Бразилии. Вход на него был бесплатным, посмотреть выступление пришли 1,6 млн человек, cообщила мэрия города.

Концерт прошел вечером 5 мая. Он завершил мировое турне певицы под названием The Celebration Tour.

Зрители приходили на пляж заранее, чтобы занять места, несмотря на 37-градусную жару, передает Globo. Концерт смотрели с яхт на воде и с балконов соседних апартаментов. Шоу стало рекордным по посещаемости для самой певицы, ее представитель назвал концерт крупнейшим за всю ее 40-летнюю карьеру.

Мадонна начала выступление на час позже, чем планировалось, оно продлилось около двух часов. На сцене кроме самой певицы появились бразильские артисты Анитта и Пабло Виттар, а также дети Мадонны.

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