В России появится День математика
В России появится новый профессиональный праздник — День математика, он будет отмечаться 1 декабря. Закрепить его в календаре распорядился премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.
Отмечать праздник предлагается в день рождения выдающегося русского математика Николая Лобачевского. В своем распоряжении Мишустин поручил Министерству просвещения в течение двух месяцев закрепить принятое решение нормативным правовым актом.
Установить в России День математика ранее предложил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Предложение поддержали, в частности, участники Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики, который прошел в вузе осенью 2023 года.
В декабре в России отмечается несколько профессиональных праздников. Среди них — День юриста (3 декабря), День работников органов ЗАГСа (18 декабря) и День спасателя (27 декабря).
В 2021 году Международный математический союз установил Международный день математики, он отмечается по всему миру 14 марта. Эта дата также известна как День числа пи — отношения длины окружности к диаметру круга и приблизительно равного 3,14.
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