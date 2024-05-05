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Общество ,  
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В России появится День математика

В России 1 декабря будут отмечать День математика
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России появится новый профессиональный праздник — День математика, он будет отмечаться 1 декабря. Закрепить его в календаре распорядился премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Отмечать праздник предлагается в день рождения выдающегося русского математика Николая Лобачевского. В своем распоряжении Мишустин поручил Министерству просвещения в течение двух месяцев закрепить принятое решение нормативным правовым актом.

Установить в России День математика ранее предложил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Предложение поддержали, в частности, участники Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики, который прошел в вузе осенью 2023 года.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

В декабре в России отмечается несколько профессиональных праздников. Среди них — День юриста (3 декабря), День работников органов ЗАГСа (18 декабря) и День спасателя (27 декабря).

В 2021 году Международный математический союз установил Международный день математики, он отмечается по всему миру 14 марта. Эта дата также известна как День числа пи — отношения длины окружности к диаметру круга и приблизительно равного 3,14.

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Михаил Мишустин праздники математик правительство Виктор Садовничий
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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