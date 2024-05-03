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Военная операция на Украине ,  
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СК завел дело из-за выселения дочери военного из дома под Ростовом

СК возбудил дело в связи с выселением из дома дочери участника военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Ростовские следователи завели дело в связи с нарушением жилищных прав 14-летней девочки в селе Самарское, сообщает региональное управление СК. Как пишет «Блокнот», речь идет о дочери участника военной операции, которая записала видеообращение к президенту Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разобраться и «вернуть ей детство».

Ведомство сообщило, что к следователям обратилась жительница Ростовской области в связи с нарушением прав ее дочери, которой принадлежит половина частного домовладения. В декабре 2023 года знакомый бывшего супруга по доверенности продал своим родственникам часть земельного участка, на котором также находится дом. Женщина полагает, что сделка была незаконной.

В видеообращении девушка заявила, что некий уроженец Узбекистана переоформил и продал неизвестным людям земельный участок, на котором стояли дом и другие хозяйственные строения, принадлежащие ей самой и ее отцу. «Не допускают к калитке, сменили замки и пользуются жилым домом, как своим», — уточнила она.

«Следственным отделом по городу Азов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщили в СК.

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Теги
участники боевых действий Военная операция на Украине выселение Ростовская область
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