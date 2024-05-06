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Ефимов заявил о передаче 120 га под масштабные инвестпроекты в 2024 году

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Стройкомплекса Москвы)

С начала 2024 года столичные власти предоставили инвесторам свыше 120 га для реализации 18 масштабных инвестпроектов (МаИП), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. При этом он отметил, что город выделял земельные участки инвесторам для осуществления этих целей без торгов.

«Общая площадь объектов, которые появятся в Москве в течение пяти лет, превысит 680 тыс. кв. м, — уточнил вице-мэр. — Больше всего земли предоставлено инвесторам для создания новых промышленных предприятий — около 90 га». По оценке Ефимова, в результате реализации МаИП в столице будет создано около 10 тыс. рабочих мест.

Как отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, в первом квартале этого года город выделил 41 га земли для строительства спортивных, образовательных и коммерческих объектов. В частности, на участке в Раменках на средства благотворительного фонда будет построен центр дополнительного образования общей площадью 4 тыс. кв. м. «В нем будут оказывать комплексную помощь в обучении и социализации воспитанникам центров содействия семейному воспитанию и коррекционных школ», — подчеркнул Гаман.

Отметим, что земля для строительства промышленных объектов передана в аренду по ставке 1 руб. в год. Таким образом, в четырех районах столицы будут реализованы 11 проектов, в рамках которых появятся новые производства и рабочие места.

По оценке заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в общей сложности в столице возведут предприятия по выпуску строительных материалов, внедорожных кемперов, медицинских изделий, пищевой и другой продукции, что позволит создать более 7,1 тыс. рабочих мест. «Больше всего — 4,3 тыс. человек — смогут трудоустроиться на промпредприятия в ТиНАО», — отметил Ликсутов.

Напомним, что статус МаИП могут получить проекты по строительству производственных комплексов, инновационных центров, социальных учреждений, транспортных, спортивных и других объектов, которые позволяют создавать в Москве современную инфраструктуру и рабочие места. Для их строительства город предоставляет земельные участки в аренду без торгов сроком на пять лет.

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Теги
Москва масштабный инвестпроект редевелопмент Владимир Ефимов
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