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Мусорозаводу под Казанью нашли поставщика из Китая вместо японского

Китайская компания поставит оборудование для мусорозавода под Казанью
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Крупнейший мусорный оператор Подмосковья «РТ-Инвест» договорился о производстве ключевого оборудования для завода энергоутилизации под Казанью с китайской корпорацией Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., Ltd, сообщили РБК в пресс-службе российской компании.

Проект по строительству завода выполняет компания «АГК-2», входящая в «РТ-Инвест». Китайский участник проекта уже имеет успешный опыт реализации «под ключ» аналогичных проектов.

«Ключевое оборудование будет произведено в КНР на заводе компании, которая уже успешно реализовала более 250 проектов в Китае и в мире», — заявил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. Он подписал в Москве соглашение руководством Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., Ltd.

С запуском завода Казань станет первым городом в России, полностью отказавшимся от полигонного захоронения отходов, добавил Шипелов.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Ожидается, что новое оборудование для казанского завода будет произведено и поставлено в ближайший год. Все технологические параметры проекта останутся прежними, мощность завода в Осиново будет сохранена и составит 550 тыс. т отходов в год.

Строительство мусоросжигательного завода в поселке Осиново под Казанью было приостановлено — изначально на него должны были поставить оборудование швейцарско-японского консорциума Hitachi Zosen Inova.

Китайский партнер «РТ-Инвеста» поставил оборудование для 250 проектов «Энергия из отходов» как в Китае, так в восьми других странах: Германии, Таиланде, США, Бразилии, Индии, Вьетнаме, Шри-Ланке, Эфиопии. Один из флагманских проектов компании — завод энергоутилизации отходов в китайском городе Чунцин мощностью 1,64 млн т отходов в год. Благодаря запуску завода здесь удалось добиться нулевого захоронения.

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Фото:Александр Манзюк / ТАСС

О том, что мусоросжигательный завод в Татарстане могут построить на китайском оборудовании, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин рассказывал в 2023 году. На тот момент технологию для объекта планировалось определить к осени 2023 года.

Строительство под Казанью завода по термической утилизации отходов анонсировали в 2015 году. В мае 2021 года глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал «РБК Татарстан», что завод по термической утилизации отходов планируется запустить в республике в 2023 году. Инвестиции в проект озвучивались на уровне 25–28 млрд руб.

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Теги
Компании
Татарстан переработка мусора китайская продукция
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