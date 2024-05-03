В Химках взрывом выбило стену квартиры в многоэтажке
В микрорайоне Левобережный в Химках в многоэтажке произошел взрыв. На кадрах, которые опубликовала прокуратура, видно, как стены квартиры обгорели. Также взрывом выбило внешнюю стену жилья — ее выгнуло в сторону улицы, а между перекрытиями видны широкие щели.
Никто не пострадал, дом не газифицирован, сообщили в ведомстве.
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