В Химках взрывом выбило стену квартиры в многоэтажке

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В микрорайоне Левобережный в Химках в многоэтажке произошел взрыв. На кадрах, которые опубликовала прокуратура, видно, как стены квартиры обгорели. Также взрывом выбило внешнюю стену жилья — ее выгнуло в сторону улицы, а между перекрытиями видны широкие щели.

Никто не пострадал, дом не газифицирован, сообщили в ведомстве.