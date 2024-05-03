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Ефимов рассказал о трех проектах редевелопмента в промзоне «Грайвороново»

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Стройкомплекса Москвы)

В рамках комплексного развития участка бывшей промзоны в Нижегородском районе общей площадью более 42 га появится современное городское пространство с жильем, объектами инфраструктуры и рабочими местами, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в результате реализации трех проектов комплексного развития территорий (КРТ) столичные власти возведут свыше 750 тыс. кв. м недвижимости. При этом более половины этого объема (430 тыс. кв. м) составит жилье, включая около 186 тыс. кв. м для целей программы реновации и других городских нужд. «Также в рамках проектов возведут свыше 178 тыс. кв. м промышленных и около 142 тыс. кв. м общественно-деловых объектов, — уточнил Ефимов. — В результате на юго-востоке города создадут более 6 тыс. рабочих мест».

Вице-мэр отметил, что на данный момент один из проектов КРТ на участке площадью почти 3,6 га уже реализует нынешний правообладатель ООО «Спутник-МС», который возведет почти 50 тыс. кв. м жилой и общественно-деловой недвижимости, там появится современное жилье и хоккейный центр.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, еще два проекта КРТ реализуют операторы, назначенные правительством Москвы. В рамках редевелопмента участка площадью 16,3 га планируют возвести 161,8 тыс. кв. м жилья, 82,5 тыс. кв. м общественных и деловых объектов, а также современное производство площадью 9,7 тыс. кв. м.

В частности, на участках бывшей промзоны «Грайвороново» появятся учреждения образования, рассчитанные на 500 воспитанников детских садов и 725 учащихся школ, два спортивных комплекса площадью 29,2 тыс. кв. м, а также логистический и торговые центры, офисы, кафе, рестораны и другие объекты.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что на данный момент в Рязанском районе в рамках реновации начато расселение 17 домов, из них 12 уже демонтированы. «Всего по программе реновации в Рязанском районе будут расселены 72 дома, новое современное комфортное жилье получат свыше 14 тыс. жителей района», — уточнил Левкин.

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Теги
Москва редевелопмент промзона реновация программа реновации реновация жилья Владимир Ефимов
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