Премьер Словакии отработал ночную смену на заводе
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отработал ночную смену с 30 апреля на 1 мая на заводе ZKW Slovakia в знак солидарности с трудящимися, сообщает Štandard. TASR отмечает, что сразу после конца смены он провел там пресс-конференцию.
«Снимаю шляпу перед всеми сотрудниками», — сказал Фицо. Он подчеркнул, что нужно обсудить с работодателями долю ночных смен, которая является самой высокой среди других стран Евросоюза, а также «бонусы» за ночную работу.
Фицо добавил, что правительство намерено поднять минимальную заработную плату до €1 тыс. к 2027 году. К минимальной зарплате прилагаются доплаты, в том числе за работу в ночное время, пояснил он.
ZKW Slovakia — завод по производству комплектующих для автомобилей, систем освещения и электроники. На нем работает примерно 3 тыс. человек. Предприятие расположено в селе Крушовце, на западе страны. Как отмечает Štandard, Фицо работал над деталями для фар.
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