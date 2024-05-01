На юге Китая обрушилась скоростная автомагистраль. Видео

Появились кадры с обрушенной скоростной автомагистралью на юге Китая

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Участок скоростной автомагистрали Мэйчжоу-Дабу рухнул около 2:10 в ночь на 1 мая по местному времени (21:10 мск 30 апреля) в провинции Гуандун на юге Китая.

Обрушилась часть дороги длиной почти 18 м и площадью около 184 кв. м. В результате под завалами оказались по меньшей мере 18 машин.

Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило о 19 погибших и 30 пострадавших в результате инцидента.