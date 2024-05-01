Глава СК потребовал доклад после смерти ребенка из-за упавшего дерева

Бастрыкин потребовал доклад после смерти ребенка из-за упавшего дерева в КЧР

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по случаю смерти ребенка из-за упавшего дерева в Карачаево-Черкессии, сообщает пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике Щепкину Н.В. доложить о ходе проверки», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 29 апреля возле реки Муруджу в поселке Домбай. Пятилетний ребенок вместе со своей семьей находился возле машины, когда на проезжую часть дороги упало дерево. Ребенок погиб на месте от полученных травм.

«КП-Северный Кавказ» пишет, что семья туристов из Саратовской области путешествовала на машине и остановилась возле смотровой площадки у реки Муруджу. После того, как родители с ребенком вышли из автомобиля, рядом обрушилось сухое дерево.