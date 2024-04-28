Стал известен победитель 12 сезона шоу «Голос»
Победителем 12 сезона вокального шоу «Голос» на «Первом канале» стал Богдан Шувалов, сообщается на странице телепередачи во «Вконтакте».
27 апреля состоялся финал телешоу. Шувалов, который был в команде певицы Полины Гагариной, получил 35,4% зрительских голосов.
Его соперниками были Анастасия Садковская из команды музыканта группы Therr Maitz Александра Беляева, Алексей Сулима из команды певицы Zivert и Георгий Русских из команды певца Владимира Преснякова.
Садковская выбыла из финала шоу первой. Георгий Русских набрал 33,1% голосов, Алексей Сулима — 31,5% голосов.
11-й сезон шоу «Голос» проходил в марте—июне 2023 года. Победительницей стала Виктория Соломахина из команды Полины Гагариной. Лучшим наставником по итогам зрительского голосования стал Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко).
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