Стал известен победитель 12 сезона шоу «Голос»

Богдан Шувалов (Фото: «Первый канал»)

Победителем 12 сезона вокального шоу «Голос» на «Первом канале» стал Богдан Шувалов, сообщается на странице телепередачи во «Вконтакте».

27 апреля состоялся финал телешоу. Шувалов, который был в команде певицы Полины Гагариной, получил 35,4% зрительских голосов.

Его соперниками были Анастасия Садковская из команды музыканта группы Therr Maitz Александра Беляева, Алексей Сулима из команды певицы Zivert и Георгий Русских из команды певца Владимира Преснякова.

Садковская выбыла из финала шоу первой. Георгий Русских набрал 33,1% голосов, Алексей Сулима — 31,5% голосов.

11-й сезон шоу «Голос» проходил в марте—июне 2023 года. Победительницей стала Виктория Соломахина из команды Полины Гагариной. Лучшим наставником по итогам зрительского голосования стал Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко).