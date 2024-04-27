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Новые законы в России ,  
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В мае коллекторов запретят привлекать для взыскания долгов по ЖКХ

Володин: в мае вступит в силу закон о защите должников по ЖКХ
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

В мае вступит в силу закон, защищающий права должников по ЖКХ, сообщил телеграм-канал Госдумы со ссылкой на спикера Вячеслава Володина.

Так, с 3 мая расширится перечень лиц, которые не могут привлекать коллекторов к возврату долгов граждан по ЖКХ. Ранее это были управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников, жилищные кооперативы и др. «Теперь в этот список войдут и наймодатели социального жилья», — пояснил Володин.

Изменения внесли в ст. 155 Жилищного кодекса. Согласно закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, если наймодатель жилья продал коммунальные долги коллекторскому агентству, то сделку признают ничтожной. Также документом запрещается оформлять коллекторам доверенность на взыскание долга.

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Фото:Роман Храмовник / ТАСС

Весной 2023 года глава Минстроя России Ирек Файзуллин поручил жилищным инспекторам и главам регионов контролировать начисления за услуги ЖКХ. Очередная плановая индексация тарифов, по словам главы министерства, пройдет 1 июля 2024 года.

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Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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