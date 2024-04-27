Володин: в мае вступит в силу закон о защите должников по ЖКХ

В мае коллекторов запретят привлекать для взыскания долгов по ЖКХ

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

В мае вступит в силу закон, защищающий права должников по ЖКХ, сообщил телеграм-канал Госдумы со ссылкой на спикера Вячеслава Володина.

Так, с 3 мая расширится перечень лиц, которые не могут привлекать коллекторов к возврату долгов граждан по ЖКХ. Ранее это были управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников, жилищные кооперативы и др. «Теперь в этот список войдут и наймодатели социального жилья», — пояснил Володин.

Изменения внесли в ст. 155 Жилищного кодекса. Согласно закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, если наймодатель жилья продал коммунальные долги коллекторскому агентству, то сделку признают ничтожной. Также документом запрещается оформлять коллекторам доверенность на взыскание долга.

Весной 2023 года глава Минстроя России Ирек Файзуллин поручил жилищным инспекторам и главам регионов контролировать начисления за услуги ЖКХ. Очередная плановая индексация тарифов, по словам главы министерства, пройдет 1 июля 2024 года.