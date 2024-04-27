«Газель» без водителя наехала на девушку в Зеленограде

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В Зеленограде девушка завела «Газель», оставленную водителем, в результате машина тронулась с места и наехала на пешехода, сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Инцидент произошел около одного из домов на улице Яблоневая аллея. Водитель «Газели» оставил ключи в замке зажигания и не закрыл автомобиль.

«У машины в компании молодых людей находились две девушки, одна из которых завела двигатель, в результате автомобиль начал движение и сбил пешехода», — сообщили в прокуратуре.

Пострадала девушка-пешеход 1995 года рождения, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

На кадрах, которые ведомство показало в телеграм-канале, видно, что молодые люди проводят манипуляции у двери «Газели» со стороны водителя, что именно они делают, рассмотреть невозможно. После этого автомобиль трогается с места и въезжает в толпу стоящих рядом людей. Некоторые из них успевают отбежать в сторону, на оставшихся наезжает «Газель».

Прокуратура взяла на контроль доследственную проверку, начатую после случившегося.

По данным московской полиции, инцидент произошел 27 апреля около 6 утра.

«26-летний водитель автомобиля «Газель», осуществляя разгрузку товара в магазине, оставил ключи в замке зажигания. Одна из посетительниц ночного клуба, предварительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, села за руль «Газели», начала движение», — сообщили в МВД.

После произошедшего девушка, которая завела грузовик, скрылась, однако ее нашли и доставили в отдел полиции. Туда же привезли водителя «Газели».