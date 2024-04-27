Клиенты криптобиржи Beribit пожаловались на проблемы с выплатами

Клиенты криптобиржи Beribit в Москве пожаловались на проблемы с выплатами

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Клиенты криптовалютной биржи Beribit второй день добиваются выдачи средств и не покидают офис компании в «Москва-Сити», передает корреспондент телеканала РБК.

Один из клиентов рассказал, что Beribit «вводит их в заблуждение». По его словам, сначала сложности с выдачей средств объясняли техническими проблемами, а потом — сменой руководства. Другой клиент заявил, что компания до сих пор не прояснила сроки, в которые можно будет получить деньги.

В офис биржи уже приезжали полиция и скорая, одному из клиентов стало нехорошо, его осмотрели медики.

В телеграм-канале Beribit говорится, что несколько дней назад на бирже сменилось руководство, были обнаружены «несоответствия в балансовой отчетности» и проводится аудит.

В районе 11:00 27 апреля компания опубликовала сообщение, где сказано, что первые выплаты клиентам будут осуществлены сегодня в 16:00. Еще накануне биржа сообщала, что работает над устранением проблем и ускорением вывода средств.

В конце марта, по данным ТАСС и Baza, в офисе Beribit проводились обыски. Как утверждал Shot, обыски в офисах криптобирж в «Москва-Сити» были связаны с уголовным делом о финансировании террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл».