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Политика ,  
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Пьяный чиновник сбил четырех человек в Киевской области

На Украине в городе Бровары нетрезвый чиновник Майбоженко сбил четырех человек

В городе Бровары Киевской области пьяный председатель районной государственной администрации Владимир Майбоженко сбил четырех человек, в результате пострадали трое взрослых и ребенок. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

«Предварительно известно, что чиновник районной военной администрации не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов», — говорится в сообщении.

Проверка на содержание алкоголя в крови водителя показала 2,31 промилле, добавили в полиции. Допустимая норма — 0,2 промилле.

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что Майбоженко будет уволен.

Под Волгоградом пьяный федеральный судья сбил двух человек
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Фото:РБК

23 апреля под Волгоградом федеральный судья городского суда Камышина наехал на личном автомобиле Honda на двух дорожных рабочих, которые занимались ремонтом моста. Пострадавшие мужчины 30 и 38 лет были госпитализированы.

Виновник ДТП был направлен на медицинское освидетельствование, прохождению которого всячески препятствовал. По словам свидетелей, в момент аварии судья был сильно пьян.

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Теги
Украина чиновник пьяный водитель ДТП Киевская область Бровары вождение в пьяном виде
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