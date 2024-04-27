На Украине в городе Бровары нетрезвый чиновник Майбоженко сбил четырех человек

Пьяный чиновник сбил четырех человек в Киевской области

В городе Бровары Киевской области пьяный председатель районной государственной администрации Владимир Майбоженко сбил четырех человек, в результате пострадали трое взрослых и ребенок. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

«Предварительно известно, что чиновник районной военной администрации не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов», — говорится в сообщении.

Проверка на содержание алкоголя в крови водителя показала 2,31 промилле, добавили в полиции. Допустимая норма — 0,2 промилле.

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что Майбоженко будет уволен.

23 апреля под Волгоградом федеральный судья городского суда Камышина наехал на личном автомобиле Honda на двух дорожных рабочих, которые занимались ремонтом моста. Пострадавшие мужчины 30 и 38 лет были госпитализированы.

Виновник ДТП был направлен на медицинское освидетельствование, прохождению которого всячески препятствовал. По словам свидетелей, в момент аварии судья был сильно пьян.