Компания из США открыла вакансию военкора в «разных регионах» России

В США ищут операторов с опытом боевых действий для работы в России

Фото: Владислав Шатило / РБК

Американская медиакомпания открыла вакансию военного корреспондента — для освещения событий в «разных регионах» России. Вакансия опубликована рекрутинговым сервисом Silent Professionals. Фирма обещает платить $700 в день и покрывать расходы.

Среди обязательных требований к соискателю — опыт работы военным корреспондентом в условиях реального боя, портфолио и загранпаспорт минимум с двумя пустыми страницами.

Также кандидат должен быть в хорошей физической форме — суметь передвигаться в бронежилете весом примерно 22 кг. Преимуществом будет знание русского языка и опыт работы в российских СМИ, как военным, так и гражданским журналистом.

В обязанности оператора боевых действий входит: умение работать с разным оборудованием — как с камерами, так и с приборами ночного видения, а также проводить его ТО; выполнять задачи, поставленные медиакомпанией, а также заниматься обработкой изображений.