Хуснуллин после встречи с Путиным в рамках РСПП: есть ответы на вопросы бизнеса

Хуснуллин заявил о хорошем разговоре с Путиным и бизнесом на съезде РСПП

Марат Хуснуллин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

В ходе закрытой встречи представителей бизнеса, чиновников и президента Владимира Путина в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждались вопросы, касающиеся экспорта и развития отрасли, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам заседания, передает корреспондент РБК.

«Мы обсуждали разные вопросы, связанные с ведением бизнеса, экспортом, развитием страны, с развитием различных направлений внутри страны. Вообще, хороший был разговор», — отметил Хуснуллин.

Он добавил, что все вопросы, заданные бизнесом, прорабатываются, на некоторые уже дали ответы.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин также прокомментировал встречу. «Первая встреча президента после избрания. Конечно, бизнесу было интересно, с какими мыслями. Мысли у президента позитивные, положительные, обнадеживающие — поддержка бизнесу есть и будет», — уточнил Костин.

По его словам, было много вопросов про налоги и государственные программы, однако конкретных положений или верхних планок по налогам принято не было.

Съезд РСПП прошел днем 25 апреля, затем состоялась закрытая встреча. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, представители бизнеса и сам глава государства остались довольны беседой. Он отметил, что диалог с бизнесом будет продолжаться, есть планы на май и июнь по совещаниям.