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Хуснуллин заявил о хорошем разговоре с Путиным и бизнесом на съезде РСПП

Хуснуллин после встречи с Путиным в рамках РСПП: есть ответы на вопросы бизнеса
Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

В ходе закрытой встречи представителей бизнеса, чиновников и президента Владимира Путина в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждались вопросы, касающиеся экспорта и развития отрасли, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам заседания, передает корреспондент РБК.

«Мы обсуждали разные вопросы, связанные с ведением бизнеса, экспортом, развитием страны, с развитием различных направлений внутри страны. Вообще, хороший был разговор», — отметил Хуснуллин.

Он добавил, что все вопросы, заданные бизнесом, прорабатываются, на некоторые уже дали ответы.

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Председатель правления ВТБ Андрей Костин также прокомментировал встречу. «Первая встреча президента после избрания. Конечно, бизнесу было интересно, с какими мыслями. Мысли у президента позитивные, положительные, обнадеживающие — поддержка бизнесу есть и будет», — уточнил Костин.

По его словам, было много вопросов про налоги и государственные программы, однако конкретных положений или верхних планок по налогам принято не было.

Съезд РСПП прошел днем 25 апреля, затем состоялась закрытая встреча. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, представители бизнеса и сам глава государства остались довольны беседой. Он отметил, что диалог с бизнесом будет продолжаться, есть планы на май и июнь по совещаниям.

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Марат Хуснуллин Андрей Костин РСПП Владимир Путин
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