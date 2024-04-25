 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Столтенберг впервые полетал на истребителе Eurofighter. Видео

Кадры первого полета генсека НАТО Столтенберга на истребителе Eurofighter
Сюжет
Военная операция на Украине

Столтенберг впервые полетал на истребителе Eurofighter. Видео
Video

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые поднялся в небо на немецком истребителе Eurofighter в рамках своего визита в 73-й тактический авиаполк на авиабазе Лаге в Германии.

Столтенберг назвал свой полет «великим опытом», добавив, что авиабаза «важна для НАТО, потому что здесь [альянс] обучает лучших пилотов в мире». Во время пресс-конференции с командующим ВВС Германии генерал-лейтенантом Инго Герхарцем генсек НАТО поблагодарил Берлин за поддержку Украины и назвал Германию крупнейшим военным донором в Европе.

Комментируя свой полет, Столтенберг сказал, что, возможно, пилотирование Eurofighter — то, чем он займется после десяти лет работы в НАТО. Он добавил, что дважды взялся за штурвал самостоятельно во время полета.

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели спецоперации будут достигнуты.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Йенс Столтенберг НАТО истребитель Германия
Материалы по теме
Столтенберг исключил размещение НАТО ядерного оружия в Польше
Политика
Столтенберг призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине
Политика
Немецкая оборонка избавилась от имиджа, как у «отраслей греха»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 16:51
Подполковника ФСИН осудили на три года за уклонение от мобилизации Политика, 17:13
Анчелотти назвал сроки возвращения порвавшего «кресты» вратаря «Реала» Спорт, 17:07
«Тинькофф Инвестиции» назвали 8 самых перспективных акций на 2024 год Инвестиции, 17:06
Сайт, приложение, маркетплейс и офлайн: на чем построен успех e-commerce РБК и Яндекс Реклама, 17:06
Совфед предложил оценивать качество жилья, приобретаемого за маткапитал Недвижимость, 17:03
Президент Польши позвал премьера обсудить размещение ядерного оружия НАТО Политика, 16:55
Стали известны подробности дела экс-зампреда правительства Подмосковья Политика, 16:53
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Путин убежден, что при установлении ставки ЦБ учтет тенденцию инфляции Финансы, 16:48
Минспорт пообещал поддержку отобравшимся на Паралимпиаду россиянам Спорт, 16:45
Путин заявил, что «принцип талиона» не всегда выгоден для России Политика, 16:36
Путин назвал Шохина хозяином съезда РСПП Экономика, 16:31
Столтенберг впервые полетал на истребителе Eurofighter. Видео Политика, 16:31
Временного поверенного в делах Латвии вызвали в МИД России Политика, 16:26
Глава Мариуполя поспорил с Мироновым о жалобах жителей на мигрантов Политика, 16:21