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Ракова рассказала об обучении педагогов колледжей работе с нейросетями

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В течение 2024 года около 200 преподавателей столичной системы среднего профессионального образования (СПО) пройдут обучение в области искусственного интеллекта (ИИ), получив как теоретические знания, так и навыки применения нейросетей на практике. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Спрос на IT-специалистов на рынке труда ежегодно растет, и такая тенденция будет сохраняться в будущем, — подчеркнула вице-мэр. — В 2024 году 200 преподавателей из 33 столичных колледжей пройдут обучение по использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе на базе «Школы 21». Обучение позволит преподавателям подготовить выпускников колледжей по IT-специальностям с учетом всех требований работодателей и адаптировать их к современным условиям рынка труда».

Во всех упомянутых Раковой 33 колледжах столичной системы СПО сейчас готовят IT-специалистов по девяти направлениям — всего около 18,5 тыс. учеников. В рамках интенсивов педагоги будут осваивать методику равноправного обучения (p2p или peer-to-peer) — то есть взаимодействия со студентами на равных с целью формирования доверительных отношений. Это способствует развитию у последних эмоционального интеллекта, а именно навыков критического мышления, коммуникации и так далее.

Другая часть программы — расширение знаний в сфере Data Science и обучение самих педагогов data-driven-подходу — то есть принятию решений на основе массива данных. По замыслу, это должно позволить им более эффективно и качественно организовывать обучение студентов по востребованным IT-специальностям.

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Теги
нейросети среднее образование Москва переквалификация Анастасия Ракова
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