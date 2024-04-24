 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

В США запустили в продажу мечущего пламя робопса

Появилось видео с запущенным в продажу в США робопсом с огнеметом

В США запустили в продажу мечущего пламя робопса
Video

Американская компания Throwflame запустила в продажу робопса «Термонатор» с прикрепленным к нему огнеметом, передает The New York Post.

Стоимость робота составляет $9420, купить его могут как государственные учреждения, так и обычные граждане. Робопес может выпускать пламя на расстояние до 30 футов (9 м), управлять им можно через Wi-fi или Bluetooth.

Разработчики предполагают, что робопса можно использовать для предотвращения лесных пожаров через плановые выжигания или уборки снега с подъездной дороги, а также в развлекательных целях.

Throwflame утверждает, что владеть такими огнеметами в США разрешено, «на федеральном уровне это не регулируется». «Федеральные власти даже не считают их огнестрельным оружием (как ни парадоксально)», — приводит Fox сообщение компании.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
техника роботы США реактивный огнемет
Материалы по теме
Как выглядит 20-этажная овощная ферма в Китае с роботами
Технологии и медиа
Создатель ChatGPT займется разработкой ИИ для роботов-гуманоидов
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 98,91 (-0,65) Инвестиции, 17:11 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 92,51 (-0,79) Инвестиции, 17:11
«Металлург» третий раз в истории завоевал Кубок Гагарина Спорт, 21:16
В Думе предложили разрешить многодетным мобилизованным досрочно уволиться Политика, 21:10
Дело Тимура Иванова: как и за что задержали замминистра обороны Общество, 20:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:53
Клуб РПЛ решил не увольнять Юрана после пяти поражений подряд Спорт, 20:53
Курс биткоина снизился до $64 тыс. Крипто, 20:43
В США запустили в продажу мечущего пламя робопса Технологии и медиа, 20:34
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
ФСИН разработала новые модели формы для заключенных Общество, 20:25
Глава МИД Венгрии поддержал мирный план Китая по Украине Политика, 20:24
«Локомотив» в концовке вырвал победу в матче с «Пари НН», уступая 0:2 Спорт, 20:15
Пентагон раскрыл содержание новых поставок помощи Украине Политика, 20:12
Суд на Украине конфисковал у Балицкого пять самолетов и три квартиры Политика, 20:10
Тарасова назвала личным мнением жесткую критику в адрес Талалайкиной Спорт, 20:09
Украина применила тайно полученные от США ATACMS Политика, 19:58